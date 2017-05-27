Дмитрий Булыкин: "На Дальнем Востоке и в Сибири тоже надо развивать футбол"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что в противостоянии "Енисея" и тульского "Арсенала" за право сыграть в премьер-лиге болеет за красноярцев. В первом матче команда Андрея Тихонова обыграла соперника на своем поле со счетом 2:1. Ответная игра состоится 28 мая.

– В этом противостоянии мои симпатии на стороне команды Андрея Тихонова, – приводят "Известия" слова Булыкина. – Было бы интересно посмотреть на "Енисей" в РФПЛ. Хотя "Арсенал" — тоже неплохая команда, да и Тула очень футбольный город. Но игра красноярцев мне больше симпатизирует, думаю, у них больше шансов, чем у туляков. Многие говорят, что команды с Дальнего Востока и из Сибири не очень подходят для премьер-лиги из-за часовых поясов и дальних перелетов, но ведь в этих регионах тоже нужно развивать футбол.