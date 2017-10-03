Дмитрий Булыкин: "Матч против "Динамо" стал лучшим для "Локомотива" в сезоне"

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин после матча железнодорожников против "Динамо" (3:0) отметил, что красно-зеленым быстро удалось восстановиться после встречи Лиги Европы со "Злином". По словам бывшего нападающего игравших между собой команд, высокая самоотдача и отсутствие недооценки соперника предопределили победу хозяев.

- Высокая самоотдача игроков "Локомотива" и отсутствие недооценки соперника привели к убедительной и красивой победе команды, - приводят "Известия" слова Булыкина. - С поправкой на нынешнее состояние "Динамо" можно назвать этот матч лучшим для "Локо" в нынешнем сезоне. Отрадно, что команде удалось быстро восстановиться после матча со "Злином". Матч с чешским клубом начинался очень поздно, закончился ближе к полуночи, и у железнодорожников было всего двое суток на подготовку к "Динамо". Это говорит об отличном функциональном состоянии футболистов "Локо".



Думаю, если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами. Эдер заслужил приглашение в национальную команду. Он принес "Локо" победу в концовке тяжелейшего матча в "Ростове", а теперь проявил себя с "Динамо". Видно, что он постепенно привыкает к команде и к требованиям главного тренера.