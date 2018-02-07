Дмитрий Булыкин: "Аренда Шатова - хороший вариант для "Зенита". Олег не будет сидеть на скамейке, теряя свою стоимость"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом "СЭ" отметил, что переход полузащитника Олега Шатова из "Зенита" в "Краснодар" – хороший вариант как для самого футболиста, так и для питерцев. Он также добавил, что у хавбека есть все шансы попасть в сборную России на чемпионат мира-2018.

27-летний Шатов будет выступать за "быков" до конца сезона на правах аренды.

– В этом переходе самое главное – сам футболист, который хочет играть, – сказал Булыкин. – Для "Зенита" это тоже хороший вариант, потому что Шатов не будет сидеть на скамейке, теряя свои кондиции и свою стоимость, а будет играть и показывать хороший футбол.

– Разве "Зенит" не усилил своего конкурента в борьбе за чемпионский титул?

– В России любят такие формулировки, но это ерунда. Если клуб уверен в своей силе, то неважно, будет ли против него играть футболист, отданный в аренду.

– Олег пошел на понижение зарплаты в два раза, это также должно его подстегивать?

– Всегда больно, когда тебе начинают платить меньше денег. "Зенит" и остальные клубы чересчур раздувают зарплаты, я бы предложил сделать акцент на бонусах за игру на поле, за трофеи. Тогда у них будет больший стимул, и они не будут думать о зарплате, переходя из одного клуба в другой.

– Каковы шансы у Шатова вернуться в сборную?

– Мы же не знаем, в какой он форме сейчас находится. Может быть, он сразу начнет играть и забивать. Любой футболист, который полон сил, здоров и выступает с большой мотивацией, имеет шанс попасть в сборную. Ни для кого дорога в сборную не закрыта, так что у Шатова есть все шансы. (Игорь НОВИКОВ)