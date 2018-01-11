Дмитрий Богаев: "Надеюсь поговорить с Манчини на сборе"

Защитник "Зенита-2" Дмитрий Богаев отправится на первый сбор с основным составом петербургского клуба. После медосмотра он рассказал о том, что ждет встречи с нападающим Артемом Дзюбой, чтобы сразиться с ним в видеоигры.



– Лечу на сборы с основой, – сказал Богаев. – Есть желание проявить себя. В прошлом году, к сожалению, получил травму на первом сборе. В этот раз постараюсь показать все, на что способен.

– У вас уже был разговор с Манчини?

– Пока не разговаривали. Надеюсь, поговорим как раз на сборах.

– На одном из прошлых сборов вы много общались с Дзюбой, ждете встречи с ним?

– Конечно, жду. Мы с ним хорошо общаемся. Надеюсь, пару матчей в FIFA на приставке сыграем. (Артем РЯБОВОЛ)

​Напомним, что сине-бело-голубые отправятся на первый зимний сбор в Дубай 15 января. У петербургского клуба запланировано три товарищеских матча – 22 января с "Копенгагеном", 25-го – со "Славией", 28-го – с "Гуанчжоу Эвергранд".