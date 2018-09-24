Дмитрий Бесов: "Дошли через болота, подумал - вот какое хорошее место для школы "Зенита"

Бывший глава футбольной школы "Зенита" Дмитрий Бесов на мероприятии, приуроченном 50-летнему юбилею школы, рассказал об истории создания Академии сине-бело-голубых.

- В 1967 году меня пригласили искать место для школы, - начал Бесов. - Случайно поехали на Бутлерова, здесь Лобановский играл с "Зенитом". Дошли через болота, подумал - вот какое хорошее место. И доложил об этом в горисполком. Потом начали строить школу, за два года много сделали, но потом в Москве началась Спартакиада и все приостановилось. Достроили через два года. Наша школа стала хорошим начинанием для того, чтобы в Ленинграде все-таки появился футбол. Много трудов было вложено. (Игорь Новиков)

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