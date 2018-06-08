Дмитрий Белоруков: "Многие говорят, что "Амкара" больше не будет..."

Защитник "Амкара" Дмитрий Белоруков выразил свое мнение по поводу будущего клуба. По информации "СЭ", у пермяков, скорее всего, отзовут лицензию для участия в премьер-лиге из-за отсутсвия финансовых гарантий.

– Правда, что "Амкар" завершит свое существование?

– Такие разговоры ходят... Конкретики у меня нет. Вам лучше позвонить руководству клуба. Мы с ними связаться не можем. Много ходит слухов, что "Амкара" больше не будет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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