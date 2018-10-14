15:51 14 октября | Футбол — РПЛ

Дмитрий Белоруков: "Бойкот игры с ЦСКА - общее решение команды"

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Защитник и капитан "Анжи" Дмитрий Белоруков в интервью "СЭ" заявил, что возможный бойкот матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА является общим решением команды.

Ваше условие не выйти на игру с ЦСКА по-прежнему в силе?

– Ничего не поменялось. В силе.

– Крайний срок – 18 октября?

– Да. Если не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим.

– За последние дни был какой-то диалог с руководством?

– Нет, никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.

– Бойкот игры с ЦСКА – единогласное решение команды?

– Да, конечно. Общее решение. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Белоруковым читайте здесь

Анжи - ЦСКА

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