Дмитрий Белоруков: "Амкар" бы устроил счет 0:0 с "Рубином", но хотелось бы заработать три очка"

Защитник "Амкара" Дмитрий Белоруков в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что у его команды были неплохие подходы к воротам соперника. Он также добавил, что пермскую команду бы устроил счет 0:0.

– Может быть, во втором тайме будут голы. Напряженная игра. "Рубин" чуть владеет преимуществом на правах хозяев, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Белоруков. – Но мы тоже имели неплохие подходы к воротам. 0:0 – счет по игре. Он нас устроит, но хотелось бы заработать три очка.

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"