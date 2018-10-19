Дмитрий Баринов: "В чемпионате борьба не окончена, в Лиге чемпионов тоже. Да и Кубок надо брать"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о причинах неудач клуба на старте сезона-2018/19. Чемпионы России после 10 туров занимают седьмое место в таблице, а в Лиге чемпионов проиграли первые два матча.

– Большую роль сыграли предсезонные сборы. Многие ребята играли на чемпионате мира! – цитирует официальный сайт "Локомотива" Баринова. – Насколько я знаю, из клубов РПЛ у нас было больше всего сборников. Поэтому сейчас иногда не хватает сыгранности, взаимопонимания. Но мы активно над этим работаем – и прибавляем от матча к матчу. Уверен, что все наладится.

– Если в прошлом сезоне "Локомотив" мощно проводил вторые таймы и вырывал победы в концовках, сейчас постоянно пропускает на последних минутах. Не хватает "физики" или концентрации?

– С "физикой" у нас полный порядок. Нередко бывают двухразовые тренировки, или одноразовые – но усложненные. Все выдерживают. А вот проблемы с концентрацией всплывают – вроде выпадаем всего на несколько минут, но именно в это время пропускаем гол. Это тоже к вопросу о сыгранности.

– Какие перспективы у "Локомотива" в чемпионате, Кубке, Лиге чемпионов?

– Я считаю, что все можно исправить. В чемпионате борьба еще далеко не закончена, ничего не потеряно. Да и в Лиге чемпионов тоже – впереди четыре игры! И кубок надо брать. Везде будем бороться до последнего.