Дмитрий Баринов: "Удаление Самедова - ключевой эпизод в матче"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов считает, что удаление игрока "Спартака" Александра Самедова стало ключевым эпизодом в матче седьмого тура чемпионата России.
Намопним, хавбек увидел перед собой вторую желтую карточку в игре на 37-й минуте за симуляцию после падения в штрафной площади соперника. После первого "Спартак" вёл 2:0, однако в итоге уступил 3:4.
- Эмоции уже улеглись, но хорошо, что победили, - сказал Баринов. - Такие матчи запоминаются. Будем двигаться дальше.
- Что сказал Сёмин в перерыве?
- Подбодрил нас. Сказал, что впереди ещё 45 минут и все можно изменить. Попросил забить быстрый гол, и у нас это получилось.
- Победа над "Спартаком" придаст дополнительных эмоций?
- Мы всегда играем на победу. Будь то "Ахмат" или "Спартак".
- Многие говорят, что "Локомотив" посыпется.
- Пускай говорят. А мы выходим и выигрываем матчи. Мало ли, кто что говорит.
- "Спартак" проиграл из-за Самедова?
- Не хочу отвечать на такие вопросы.
- Удаление Самедова - ключевой эпизод матча?
- Думаю, что да. (Павел ГУРЕВИЧ)