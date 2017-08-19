Дмитрий Баринов: "Удаление Самедова - ключевой эпизод в матче"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов считает, что удаление игрока "Спартака" Александра Самедова стало ключевым эпизодом в матче седьмого тура чемпионата России.

Намопним, хавбек увидел перед собой вторую желтую карточку в игре на 37-й минуте за симуляцию после падения в штрафной площади соперника. После первого "Спартак" вёл 2:0, однако в итоге уступил 3:4.

- Эмоции уже улеглись, но хорошо, что победили, - сказал Баринов. - Такие матчи запоминаются. Будем двигаться дальше.

- Что сказал Сёмин в перерыве?

- Подбодрил нас. Сказал, что впереди ещё 45 минут и все можно изменить. Попросил забить быстрый гол, и у нас это получилось.

- Победа над "Спартаком" придаст дополнительных эмоций?

- Мы всегда играем на победу. Будь то "Ахмат" или "Спартак".

- Многие говорят, что "Локомотив" посыпется.

- Пускай говорят. А мы выходим и выигрываем матчи. Мало ли, кто что говорит.

- "Спартак" проиграл из-за Самедова?

- Не хочу отвечать на такие вопросы.

- Удаление Самедова - ключевой эпизод матча?

- Думаю, что да. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"