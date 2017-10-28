Дмитрий Баринов: "Приходишь в зал, а там Семин пресс качает"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что его поражает форма Юрия Семина. По его словам, турнирная таблица говорит о том, какой тренер у железнодорожников.

– Семин пару раз путал Измайлова с Янбаевым. С вами ошибок не было?

– Нет. Я про Палыча вот что лучше расскажу. Приходишь в зал разминаться перед тренировкой – а он там пресс или спину качает! Меня поражает его форма в таком возрасте. А кто хочет узнать, какой Семин тренер, пусть посмотрит на турнирную таблицу.

– Самый памятный разговор в раздевалке?

– Проигрываем "Спартаку" – 0:2. В перерыве подходит ко мне Батуренко, один из ассистентов Семина: "Ты переходишь в опорную зону. И я не сомневаюсь: забьешь". Через две минуты случается мой первый гол за "Локомотив", и мы побеждаем – 4:3. (Александр МУЙЖНЕК)

Полное интервью Дмитрия Баринова