Дмитрий Баринов: "Очень хочу заиграть в АПЛ"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов сказал, что мечтает заиграть в английской премьер-лиге.

– Я очень хочу заиграть в АПЛ и буду делать максимум, чтобы у меня это получилось. Это мой любимый чемпионат, я стараюсь не пропускать топ-игры. Но у меня такое мнение: нужно еще года два-три играть стабильно, проводить на поле все игры, приносить пользу команде во всех матчах. Вот это – ориентир, а Англия, скорее, мечта, - сказал Баринов (Александр Рогулев).

Полное интервью Дмитрия Баринова - здесь