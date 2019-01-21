Дмитрий Баринов о сборах в Катаре: "Процентов на 80 я уже готов"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата России.

– "Локомотив" начал сборы позже всех остальных. Это будет проблемой во время турнира в Катаре?

– Да, в сборы мы вошли позже всех, но команда за эти шесть дней очень большой объем работы сделала. На мой взгляд, у нас уже неплохие кондиции. Если говорить конкретно по мне, то процентов на 80 я уже готов. Еще в отпуске в Доминикане начал заниматься, продолжил, когда вернулся в Москву в конце декабря. Поэтому в игре с "Зенитом" буду нормально себя чувствовать, хотя мы все еще под нагрузками.

– У Семина все сборы – один-в-один? Или есть отличия в этот раз?

– Этот сбор начался с физических нагрузок, каждый день в тренажерном зале. На поле у нас акцент на точных, сильных передачах. В принципе, многое похоже. (Александр Рогулев)

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