Дмитрий Баринов: "Мне остается только больше пахать и доказывать, что я достоит места в основе "Локо"

Защитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в интервью "Известиям" заявил, что мечтает попасть в состав сборной России на чемпионат мира и собирается больше работать для достижения этой цели.

– Наверное, каждый футболист мечтает выступать за сборную своей страны. Я – не исключение. Буду чаще играть за "Локомотив", тогда и тренерский штаб наверняка обратит на меня внимание.

– Пока возможностей у вас не так много. В последнее время в матчах за "Локо" вы чаще остаетесь в запасе…

– Откровенно говоря, я не очень доволен нынешним количеством игрового времени. Но если главный тренер считает, что сейчас я не готов выходить на поле с первых минут, то мне остается только еще больше пахать на тренировках и своей работой доказывать, что я достоин места в основе.

– Юрий Семин вас подбадривает? Мол, давай, Дима, работай и скоро вернешься в основу…

– Какого-то повышенного внимания со стороны главного тренера я не замечал. Юрий Павлович ровно относится ко всем футболистам. Может где-то похвалить. Или на ошибки указать. Но чтобы выделять кого-то – такого нет.