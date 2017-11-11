Дмитрий Баринов: "Локомотиву" пора побеждать в чемпионате России"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов отметил, что железнодорожникам по силам стать чемпионами России. После 16 туров красно-зеленые идут на первом месте, опережая "Зенит", который расположился на 2-м месте, на 3 очка.

- Лидерство "Локомотива" - это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде, - цитирует ТАСС Баринова. - Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве. Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны.

Все в команде осознают, что матч против "Копенгагена" является одним из важнейших для "Локомотива" в уходящем году. Нам нужно не только выигрывать встречу против датчан, но и побеждать "Фастав" в Чехии и выходить в плей-офф с первого места из группы. На нас лежит огромная ответственность, и мы постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков результатами.