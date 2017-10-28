Дмитрий Баринов: "Куда меня Семин поставит - там и сыграю"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что Юрию Семину виднее, кого ставить в состав. По его словам, куда тренер поставит - там и сыграет.

– За последний месяц вы провели на поле семь минут. Семин объяснял, почему так?

– Мне никто ничего не говорил. Палычу виднее, он определяет состав.

– После "Амкара" Семин разочаровался в вас как защитнике, а в центре поля предпочитает Денисова и Тарасова?

– Я семь встреч провел как центральный защитник, и довольно неплохо. И я бы не сказал, что мной затыкали дыру. Наоборот, Семин доверял. Просто когда не забивали в первом тайме, перестраивались на схему с четырьмя футболистами обороны. А сейчас, как видите, только так и играем. Я не обижаюсь. Значит, команде комфортнее. Куда меня тренер поставит, там и буду выходить. Но удобнее в середине поля. Опорник – моя позиция. (Александр МУЙЖНЕК)

Полное интервью Дмитрия Баринова