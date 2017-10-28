Дмитрий Баринов: "Головин не особо выделялся"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что Александр Головин во время выступлений за юношескую сборную России ничем не выделялся. По его словам, хавбек прибавил уже в ЦСКА.

– Сейчас яркое имя сборной Хомухи – Головин. Каким он был два-три года назад?

– Не особо выделялся. Реально, никого фантастического не было, все на равных. Мы были сильны как коллектив. С 17 лет, когда выиграли чемпионат Европы в Словакии (2013 год – Прим. "СЭ"), состав почти не поменялся – отсюда сыгранность. На тренировках все взаимодействия отрабатывали годами – в этом большая заслуга Хомухи. А Саша прибавил уже в клубе. С ранних лет Голове доверяли, и вот, что получилось. (Александр МУЙЖНЕК)

Полное интервью Дмитрия Баринова