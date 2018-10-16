Дмитрий Баринов: "Были варианты перейти в европейский клуб, но Семин отговорил меня"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов сказал, что у него были предложения из Европы.

– Ваш агент говорил, что летом вы могли уйти в аренду в европейский клуб. Куда?

– Да. Варианты были. Но Юрий Палыч отговорил меня: "Никуда не собирайся, ты нужен здесь. Все зависит от тебя. Будешь хорошо выглядеть, хорошо тренироваться, получишь свой шанс". Вот я и остался. Куда звали? Сейчас не хочется об этом говорить. Не очень корректно получится по отношению к другим людям. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Баринова - скоро в "СЭ".

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