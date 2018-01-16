Дмитрий Балашов: "Время покажет, станет ли Габулов потерей для "Арсенала"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов подчеркнул, что его команда не испытывает проблем из-за перехода в "Брюгге" Владимира Габулова. Он отметил, что "канониры" пожелали голкиперу удачи в новом чемпионате.

– В межсезонье ваша команда потеряла основного вратаря Владимир Габулова. Это серьезное ослабление?

– Команда уже работает, и нет никаких проблем в связи с его отъездом. Мы благодарны ему за то, что он дал нашему клубу, и пожелали ему удачи. Время покажет, станет ли уход Габулова потерей для команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Седина в Бельгию. Габулов в "Брюгге" что это такое