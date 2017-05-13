Дмитрий Балашов: "У Габулова хороший возраст для вратаря, поэтому никаких вопросов о завершении карьеры нет"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов отметил, что руководство клуба надеется, что вратарь Владимир Габулов успеет восстановиться от травмы к матчу с 29-го тура чемпионата России с "Амкаром", который состоится 17 мая. 33-летний голкипер получил травму в игре против ЦСКА (0:3) и был заменен на 46-й минуте встречи.

– У него есть проблема с ногой, но, думаю, несерьезная, – цитирует ТАСС Балашова. – Посмотрим, что сегодня покажет обследование. Надеемся, что он будет готов к следующему матчу. У Габулова хороший возраст для вратаря, поэтому никаких вопросов о завершении карьеры нет. Он и сам хочет продолжать играть.