Дмитрий Балашов: "Произошел форс-мажор, но, тем не менее, приносим извинения "Амкару"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов отреагировал на жалобы "Амкара" по поводу встречи футболистов и штаба команды. Пермяки прилетели сегодня в Москву и длительное время дожидались автобуса, который должен был встречать команду в аэропорту "Домодедово".

– Приносим свои извинения, – говорит Дмитрий Балашов. – На тренировку приедет начальник нашей команды и лично извинится перед футболистами, тренерским и административным штабом. У нас подобное произошло впервые, это форс-мажор, ремонт дороги, но, тем не менее, признаем ошибку и приносим извинения. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч 29-го тура премьер-лиги "Арсенал" – "Амкар" состоится 17 мая, начало в 19.30. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

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