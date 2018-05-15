Дмитрий Балашов: "По Беляеву пока не обращались ни "Спартак", ни другие клубы"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил "СЭ", что с предложениями по приобретению центрального защитника туляков Максима Беляева пока никто не выходил. Сегодня главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" сообщил, что одной из целей летней трансферной кампании красно-белых является именно футболист этого амплуа с российским паспортом.
- По Беляеву пока не обращались ни "Спартак", ни другие клубы, - сказал Балашов. – Мы спокойно завершили сезон и ушли в отпуск.
Беляев выступает за "канониров" с 2016 года. В апреле 26-летний игрок в интервью "Известиям" заявил, что красно-белые с ним не связывались. При этом ранее генеральный директор москвичей Сергей Родионов ездил в Тулу просматривать защитника в деле. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
ЗЗ+
Затрахали уже с этим Беляевым. Второй год его "хотят" все лидеры РФПЛ. Примерно так же хотят, видимо, как Реал Смолова, а Арсенал - Головина.
17:15
Kasymus
Не задумываясь Спатрак должен брать Канунникова, Беляева, еще человек 10, молодых, перспективных
16:30