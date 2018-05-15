Дмитрий Балашов: "По Беляеву пока не обращались ни "Спартак", ни другие клубы"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил "СЭ", что с предложениями по приобретению центрального защитника туляков Максима Беляева пока никто не выходил. Сегодня главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" сообщил, что одной из целей летней трансферной кампании красно-белых является именно футболист этого амплуа с российским паспортом.

- По Беляеву пока не обращались ни "Спартак", ни другие клубы, - сказал Балашов. – Мы спокойно завершили сезон и ушли в отпуск.

Беляев выступает за "канониров" с 2016 года. В апреле 26-летний игрок в интервью "Известиям" заявил, что красно-белые с ним не связывались. При этом ранее генеральный директор москвичей Сергей Родионов ездил в Тулу просматривать защитника в деле. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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