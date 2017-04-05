Дмитрий Балашов: "Не вижу ни одного положительного момента в уменьшении числа участников РФПЛ"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов не видит смысла в уменьшении количества команд, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона. По его словам, это должно повысить общий уровень лиги, а также позволит турниру быть более стабильным в финансовом плане.

- Я не понимаю, за счет чего может вырасти уровень чемпионата, если число команд будет уменьшено, - сказал Балашов. - Просто не понимаю, почему он должен вырасти. Это первое. Не считаю, что это правильно, тем более в преддверии чемпионата мира. Если речь идет о том, что будет более серьезная борьба в каждом матче, - посмотрите на то, что сейчас происходит в турнирной таблице. Все команды решают определенные задачи. У нас практически нет проходных игр. Этим чемпионат и хорош.

- То есть вы считаете, сейчас нецелесообразно уменьшать количество команд в РФПЛ?

- Абсолютно. Даже говорить об этом нет смысла.

- И это никак не повысит уровень финансовой стабильности лиги?

- Никаким образом. Наоборот. Уменьшится количество матчей и практики у футболистов. Вообще не вижу ни единого положительного момента в этой истории.

- То есть вы не поддерживаете эту идею? Она ведь будет обсуждаться.

- Нет, конечно. Я беседовал с нашим президентом, и у него абсолютно такое же мнение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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