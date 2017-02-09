Дмитрий Балашов: "Контракты с рядом игроков "Арсенала" расторгнуты на взаимовыгодных условиях для всех"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов отметил, что клуб расторг контракты с рядом игроков на взаимовыгодных условиях для всех. Ими стали Дмитрий Айдов, Хызыр Аппаев, Сергей Маслов, Дмитрий Смирнов , Роман Герус, Сергей Шаповалов, Игорь Калешин. Ранее туляки предложили искать новые команды 13 футболистам. Ранее туляки предложили искать новые команды 13 футболистам.

– "Арсенал" расторг контракт с футболистами на взаимовыгодных условиях для всех. Дальнейшим трудоустройством они теперь занимаются сами, – сказал Балашов.

– Остальные из числа тех, кому предложено искать новую команду, остаются пока в "Арсенале"?

– Да. Мы работаем по всем ребятам. (Сергей АСТАХОВ)