Дмитрий Балашов: "Будущее Кирьякова в "Арсенале"? Задача с команды не снимается"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов отметил, что будущее главного тренера команды Сергея Кирьякова будет определяться после сезона. Кирьяков возглавил "Арсенал" в октябре прошлого года. Под его руководством команда победила в пяти матчах чемпионата России, в двух – сыграла вничью и 12 раз проиграла.

– Команда с ЦСКА сыграла очень плохо. Больше нечего комментировать, – цитирует ТАСС Балагова. – Что касается будущего Кирьякова, у нас остались две игры, задача не снимается – надо остаться в премьер-лиге. Закончится чемпионат, будем думать, президент клуба Гурам Аджоев будет принимать решение.