Дмитрий Балашов: "Арсенал" теперь будет выходить через все двери, которые есть, включая водительскую"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал решение КДК РФС временно отказаться от штрафов за неправильный выход из автобуса. Согласно техническому регламенту по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3 – 5 секунд.
– Честно говоря (услышав о заявлении КДК РФС), рассмеялся в голос, – заявил Балашов. – Как же можно было расписаться в собственной глупости! Ну, штрафовали бы дальше.
– Через какую дверь выйдете из автобуса в следующий раз?
– Через все, которые есть, включая водительскую, и через окна. С такой глупостью сталкиваюсь впервые. Причем на нашей игре с "Тосно" делегат бросил все дела и стоял возле автобуса, ожидая нашего приезда. Нельзя же доводить до абсурда и расписаться в непрофессионализме на КДК. Сейчас юридическая служба готовит письмо. Будем разбираться. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Ранее "Арсенал" дважды был оштрафован за неправильный выход из автобуса - на 10 тысяч рублей перед матчем со "СКА-Хабаровск" (1:0) и на 20 – перед игрой с "Рубином" (1:2).
HAZELSAMARA
С одной стороны, регламент есть регламент. С другой стороны, многим ли интересно наблюдать выход из автобуса футболистов тульского "Арсенала"?
19:03
Lemon
Главное, на чём зарабатывают футбольные лиги в Европе, это ТВ. А ТВ это не только трансляция матча, это "превью" матча, это после матча. Часто в превью матча показывают прибытие команд, и это тоже должно быть красиво, надо показать лицо каждого игрока, показать его эмоции, его драйв на матч, передать его зрителю. Как камера снимет это, если команда будет балаганом высыпать из автобуса? Нет конечно можно наплевать на такую мелочь. Но мне кажется профессионализм он в мелочах. Не хочу никого обижать, но мне кажется соблюдения данного пункта регламента не сильно затруднительно, и из-за таких как Балашов мы ещё долго будем догонять ведущие лиги в организации.
18:49
shpasic
в собственной глупости расписались представители клубов, которые этот регламент утвердили. в том числе г-н Балашов.
18:30
fedland
Выходить можно и через все двери. Но завтра мы вас вынесем...
18:28
Старый Дим
Согласен, может требование и кажется глупым но, т. Балашову регламент почитать перед началом Чемпионата лень было?
18:24
Niсk
и, ведь, кто-то кому-то дал задание придумать такой пункт в регламенте, тут походу надо гнать всех.
18:23
баламошка
Человек-осьминог)
18:06
mrazotka
прочитав заголовок, подумал что некий Балашов больной человек. прочитал суть новости, понял что больные люди руководят футболом... хотя как понял, я давно это знал
18:05