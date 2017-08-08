Дмитрий Балашов: "Арсенал" теперь будет выходить через все двери, которые есть, включая водительскую"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал решение КДК РФС временно отказаться от штрафов за неправильный выход из автобуса. Согласно техническому регламенту по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3 – 5 секунд.

– Честно говоря (услышав о заявлении КДК РФС), рассмеялся в голос, – заявил Балашов. – Как же можно было расписаться в собственной глупости! Ну, штрафовали бы дальше.

– Через какую дверь выйдете из автобуса в следующий раз?

– Через все, которые есть, включая водительскую, и через окна. С такой глупостью сталкиваюсь впервые. Причем на нашей игре с "Тосно" делегат бросил все дела и стоял возле автобуса, ожидая нашего приезда. Нельзя же доводить до абсурда и расписаться в непрофессионализме на КДК. Сейчас юридическая служба готовит письмо. Будем разбираться. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ранее "Арсенал" дважды был оштрафован за неправильный выход из автобуса - на 10 тысяч рублей перед матчем со "СКА-Хабаровск" (1:0) и на 20 – перед игрой с "Рубином" (1:2).