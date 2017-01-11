Дмитрий Балашов: "Арсенал" разрешил 13 игрокам основы вести переговоры с другими клубами"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил "СЭ", что клуб предложил 13 игрокам основного состава искать себе новые команды. Сегодня тульский клуб объявил, что сбор с молодежкой проведут вратари Александр Фильцов, Роман Герус; защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов; полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэл Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов; нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев.

– Мы рассчитываем трудоустроить их. Футболисты получили бумаги о том, что "Арсенал" не против их переговоров с потенциальными работодателями, – сказал Балашов.

– Рассматриваете аренду, продажу или расторжение контрактов?

– Готовы обсуждать по каждому футболисту.

– Предложения по ним есть у "Арсенала"?

– Пока нет, ведь мы только объявили об этом.

Фримпонг, Фильцов и Шешуков проведут первый сбор с дублем "Арсенала"