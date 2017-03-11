Дмитрий Балашов: "Арсенал" провел честный матч, поднявшийся шум неприятен"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов неприятно удивлен тем, что матч 19-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0) вызывает вопросы. По его словам, туляки провели честную игру. Повышенный интерес вызвали действия вратаря екатеринбуржцев Николая Заболотного, который не смог отразить два результативных удара хозяев.
- Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения? - вопрос Балашову.
- Я увидел красивую игру "Арсенала", приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась. А проблемы вратаря соперников - только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.
Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков "Арсенала". Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей.
- Считаете, что "Оскара" за красоту этот матч не заслужил?
- "Оскара" мы с удовольствием получим по итогам сезона от тульских болельщиков, после того, как сохраним место в РФПЛ. (Сергей ЕГОРОВ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 1:0 19' Иван Расич (Пенальти) pic.twitter.com/IBI4JBFMcx– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 2:0 62' Федерико Расич (Дубль) pic.twitter.com/x1SH23Wic2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Уралмашевец
Без комментариев )))
10:11
Никто62
Только что смотрел вырезки матча и удивился голам-собенно второму-где вратарь не тянулся за мячом а наоборот согнул руку в локте чтоб мяч не достать.
09:57
Veg Sneggi
обычные голы, что не так?
09:31
Робат
Заплатили Заболотному! Что интересно все такие матчи происходят с "Уралом". Что-то неладно в "Уральском" королевстве!
08:48
Проба положительна
Матч честнее некуда!! Но если терек-урал не выявил конкретных притензий? То тут и говорить не о чем!! Это же Россия!!!
08:45
Очень плохой мальчик
Глядя на действия Заболотного,и так всё ясно.
08:33
ak-09
Руки прочь от самого честного чемпионата! Бромантановые,с Бездельничевым,сдают игру Уфе 3-1,прямо сама честность была?
08:27
RSDsouth
Руки прочь от самого честного Чемпионата ! Ну с кем не бывает ? А то Саранск - ЦСКА 4:6 (3:0 после 15 минут ) прямо сама честность был ?
08:02
tonipi
у Арсенала до этого матча всего было забито 6 мячей в 18 играх... конечно честно они тут пару закатили! ччччестно!
07:45
igorvasilevich
Ага честный до этого матча в атаке рвали и метали, а тут все пешком заходили уральцы. подозрительно это.
07:36
Свинству Бой!
честный дог скатали!
00:52