00:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Балашов: "Арсенал" провел честный матч, поднявшийся шум неприятен"

Вчера. Тула. "Арсенал" - "Урал" - 2:0. Иван РАСИЧ реализует пенальти в ворота Николая ЗАБОЛТНОГО. Фото ФК "Арсенал" (Тула), photo.khl.ru
Вчера. Тула. "Арсенал" - "Урал" - 2:0. Иван РАСИЧ реализует пенальти в ворота Николая ЗАБОЛТНОГО. Фото ФК "Арсенал" (Тула), photo.khl.ru
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Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов неприятно удивлен тем, что матч 19-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0) вызывает вопросы. По его словам, туляки провели честную игру. Повышенный интерес вызвали действия вратаря екатеринбуржцев Николая Заболотного, который не смог отразить два результативных удара хозяев.

 
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- Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения? - вопрос Балашову.

- Я увидел красивую игру "Арсенала", приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась. А проблемы вратаря соперников - только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.

Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков "Арсенала". Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей.

- Считаете, что "Оскара" за красоту этот матч не заслужил?

- "Оскара" мы с удовольствием получим по итогам сезона от тульских болельщиков, после того, как сохраним место в РФПЛ. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Уралмашевец

Без комментариев )))

10:11

Никто62

Только что смотрел вырезки матча и удивился голам-собенно второму-где вратарь не тянулся за мячом а наоборот согнул руку в локте чтоб мяч не достать.

09:57

Veg Sneggi

обычные голы, что не так?

09:31

Робат

Заплатили Заболотному! Что интересно все такие матчи происходят с "Уралом". Что-то неладно в "Уральском" королевстве!

08:48

Проба положительна

Матч честнее некуда!! Но если терек-урал не выявил конкретных притензий? То тут и говорить не о чем!! Это же Россия!!!

08:45

Очень плохой мальчик

Глядя на действия Заболотного,и так всё ясно.

08:33

ak-09

Руки прочь от самого честного чемпионата! Бромантановые,с Бездельничевым,сдают игру Уфе 3-1,прямо сама честность была?

08:27

RSDsouth

Руки прочь от самого честного Чемпионата ! Ну с кем не бывает ? А то Саранск - ЦСКА 4:6 (3:0 после 15 минут ) прямо сама честность был ?

08:02

tonipi

у Арсенала до этого матча всего было забито 6 мячей в 18 играх... конечно честно они тут пару закатили! ччччестно!

07:45

igorvasilevich

Ага честный до этого матча в атаке рвали и метали, а тут все пешком заходили уральцы. подозрительно это.

07:36

Свинству Бой!

честный дог скатали!

00:52

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Материалы других СМИ