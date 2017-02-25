Дмитрий Балашов: "Арсенал" доволен трансферной кампанией"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов отметил, что переговоры по всем трансферам в завершившееся окно прошли непросто. Этой зимой тульский клуб приобрел девять футболистов, а расстался с тринадцатью.

– Мы довольны тем, как провели зимнюю трансферную кампанию, – сказал Балашов. – Состав на сегодня полностью укомплектован. Ни одного легкого трансфера не было. Чем меньше времени оставалось до закрытия окна, тем становилось тяжелее.

– Свободные агенты еще могут пополнить клуб?

– Никто не откажется от возможности пригласить хорошего футболиста. Посмотрим, как будет дальше. (Сергей АСТАХОВ)