12:44 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Азаров: "Крылья Советов" усилятся известным футболистом в ближайшее время"


Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что "Крылья Советов" в ближайшее время усилятся известным футболистом.

- Сегодня обсудил с тренером "Крыльев Советов" А.В.Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды. Рассчитываю,что обновление состава принесёт новое качество игры и новые победы. 

Думаю, что порадуем болельщиков ещё одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время, - написал Азаров в Твиттере.

После 4-х туров РПЛ "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. Следующий матч команда проведет с "Енисеем" 27 августа.

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