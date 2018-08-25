Дмитрий Азаров: "Крылья Советов" усилятся известным футболистом в ближайшее время"

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что "Крылья Советов" в ближайшее время усилятся известным футболистом.

- Сегодня обсудил с тренером "Крыльев Советов" А.В.Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды. Рассчитываю,что обновление состава принесёт новое качество игры и новые победы.

Думаю, что порадуем болельщиков ещё одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время, - написал Азаров в Твиттере.

Сегодня обсудил с тренером @fckssamara А.В.Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды.

Рассчитываю,что обновление состава принесёт новое качество игры и новые победы.

в составе. ⚽️ => – Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 25 августа 2018 г.

=> ⚽️

Думаю, что порадуем болельщиков ещё одним известным футболистом в составе команды @fckssamara в ближайшее время. – Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 25 августа 2018 г.

После 4-х туров РПЛ "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. Следующий матч команда проведет с "Енисеем" 27 августа.

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