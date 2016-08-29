Дмитрий Арапов: "Ничья с "Арсеналом"? Такого соперника "Урал" дома должен был обыгрывать"

Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов высказал мнение, что команда должна была побеждать "Арсенал" (1:1) в матче 5-го тура чемпионата России. Также голкипер рассказал, что ближе к концовке встречи далеко выходил из ворот по указанию тренерского штаба.

– Понятно, что я не удовлетворен, – цитирует клубная пресс-служба Арапова. – Такого соперника мы должны были обыгрывать дома, ведь это наш прямой конкурент. "Арсенал" – дебютант премьер-лиги, поэтому мы рассчитывали на победу. Но так получилось: у соперника прошла одна атака за матч, мяч попал точно в "девятку". Я считаю, мы полностью владели преимуществом.

– Голевая атака "Арсенала" – это какая-то игровая ошибка или просто потеря концентрации?

– Тут много чего можно сказать. И потеря концентрации, и ошибка в передаче... Так получилось, уже ничего не сделаешь. Стали проигрывать 0:1, хорошо, что смогли сравнять счет. Это немного сглаживает ситуацию. Если бы проиграли, наверное, сейчас вообще траур был бы.

– Сегодня ваш первый матч в сезоне. Как оцените свое состояние, полностью были готов?

– Конечно! Не играл первые четыре тура, поэтому сейчас был готов на сто процентов! Был заряжен на игру, чувствовал адреналин.

– Ближе к концу матча вы стали довольно далеко выходить из ворот. Получается, пытались действовать в стиле Нойера?

– Нет, почему... Вадим Викторович Скрипченко попросил так действовать, крикнул мне: "Играй повыше!" Наша команда пошла в атаку, и надо было, если что, подстраховать защитников.