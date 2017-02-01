Дмитрий Ананко: "Каррера воспользовался своим шансом в "Спартаке" на сто процентов"

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Ананко заявил, что для наставника красно-белых Массимо Карреры нет ничего нового в московской команде, так как он уже работал в топ-клубе. Под руководством итальянца "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России и опережает ближайшего преследователя - "Зенит" - на пять очков.

- Для Карреры ничего нового в "Спартаке" нет, - цитирует "Спорт FM" Ананко. - Он работал в "Ювентусе", который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло. Каждому в жизни дается шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100 процентов.