Дмитрий Ананко: "Хочется, чтобы Вартапетов ошибся в первичном диагнозе Джикии"

Бывший защитник сборной России Дмитрий Ананко выразил надежду, что Георгий Джикия сможет избежать серьезной травмы, полученной сегодня в контрольном матче "Спартака" с "Шанхаем Шанган". Врач красно-белых Михаил Вартапетов предположил, что игрок обороны повредил крестообразные связки.

– Повреждение "крестов" – очень неприятная травма, – начал Ананко. – Хочется все-таки верить, что предварительный диагноз не подтвердится. Что касается восстановления от такого повреждения – оно очень индивидуально, кто-то быстрое восстанавливается, кто-то медленнее. И помните, что предварительный диагноз иногда бывает ошибочным. Михаил Гургенович (Вартапетов. – Прим. "СЭ") без сомнений профессионал с большой буквы. Но в данной истории хочется, чтобы он ошибался.

– Если диагноз подтвердится, не стоит ли просить вернуться в сборную России Василия Березуцкого?

– Это прерогатива главного тренера. Со стороны мы можем желать команде только успехов. А состав пусть формирует главный тренер.

– Но в ведущих клубах нет российских защитников…

– Это проблема появилась не сегодня. Станислав Саламович (Черчесов. – Прим. "СЭ") об этом прекрасно знает. Нам остается надеяться, что ребята найдут внутренние резервы. (Андрей СИЗЯКИН)