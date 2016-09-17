Дмитрий Аленичев: "Я принял "Спартак" поздно – нужно было на год раньше!"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" выразил мнение, что ему следовало возглавить красно-белых на год раньше. Он отметил, что в минувшем сезоне московский клуб продемонстрировал приемлемый результат.

– По-вашему, пятое место – не позор?

– В тот момент – вполне приемлемый результат. Кто-то хотел бронзу, кто-то думал о серебре. Но с учетом всех обстоятельств, пятое место – нормальный итог чемпионата. Не хочу хвастаться, бить себя в грудь, но тогда это был наш максимум.

– Не считаете, что рано возглавили "Спартак"? Может быть, следовало пройти еще одну-две ступени?

– Я принял "Спартак" поздно – нужно было на год раньше! Видел все, что происходило в клубе, знал обо всем! Там же работы оказалось непочатый край! Чем раньше пришел бы, тем лучше. (Вячеслав КОРОТКИН)