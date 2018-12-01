Дмитрий Аленичев: "Я играл и при более низкой температуре"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев считает, что уместно проводить игру 16-го тура премьер-лиги с "Ахматом" при сильном морозе. По его словам, играть в футбол на морозе можно.

– Возможно, конечно, играть в футбол. Я сам играл в такую погоду. Даже ниже температура бывала, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Аленичев. – Конечно, дискомфорт, но это не оправдание. Все в равных условиях. По регламенту игра должна проходить, если температура не ниже "минус 15", а делегат сказал, что сейчас "минус 14". Все по регламенту.

Риск травм есть в каждой игре. И на искусственном поле при температура "плюс 25", и сейчас на этом поле. Это все разговоры, не имеющие отношения к игре.