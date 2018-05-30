Дмитрий Аленичев: "Все понимали, что я не предам "Енисей" и летом не уйду"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" признался, что его не звали в тульский "Арсенал". По его словам, он не получил предложений, так как все понимали, что специалист не предаст красноярский клуб.

– Вас в последнее время звали в тульский "Арсенал"?

– Нет. Абсолютно с вами честен. Не получил ни одного звонка.

– Неужели про вас забыли?

– Думаю, люди понимали, что я вывел команду в премьер-лигу и не могу сбежать и предать "Енисей"! Поэтому, наверное, никто из руководителей клубов ко мне и не обращался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева