20:06 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Впереди много игр, чтобы исправить турнирное положение"

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Главный тренер "Енисея"  Дмитрий Аленичев после матча 9-го тура РПЛ против "Уфы" (1:2) заявил, что его команда еще может исправить турнирное положение. Красноярский клуб занимает последнее место в чемпионате России, имея в активе 5 очков.

В первом тайме, думаю, была более менее равная игра, мы сумели забить гол достаточно красивый, - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея". - Во втором тайме у нас получилось печальное начало, после пятнадцати секунд со свистка умудрились пропустить нелепый гол. В конце второго тайма могли спасти положение, но, к сожалению, нам это не удалось.

Конечно, тяжело говорить о том, что быстро можно наладить взаимопонимание и взаимодействие между футболистами из разных команд. Даже несмотря на то, что девять туров уже сыграно. У нас команда достаточно играющая, самое главное – результат, как бы банально это не звучало. Впереди еще много игр. Турнирное положение можно исправить.

Уфа - Енисей

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