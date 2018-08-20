Дмитрий Аленичев: "В церковь ставить свечки не пойдем"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от "Ростова" (0:4) в 4-м туре РПЛ подчеркнул, что рассчитывает набрать гораздо больше очков с непосредственными конкурентами в ближайших играх. Красноярцы после четырех игр занимают последнее место с одним очком.

- Что делать когда не реализуется столько моментов? Может в церковь сходить?

- Мы как раз ходили в церковь перед сезонам. Второй раз идти свечки ставить нет смысла. Скорее, надо больше работать над реализацией.

- У вас уже был путь дебюта в премьер-лиге с "Арсеналом". Какие выводы сделаны и что вы изменили, чтобы не повторить тот сезон?

- В Туле была совсем другая ситуация, нам пришлось играть почти без футболистов с опытом игры на высшем уровне. Теперь мы приобрели много игроков с опытом премьер-лиги. Я бы не стал расстриваться по итогам этих 4 туров. Мы трезво оцениваем ситуацию - у нас в соперниках дома были гранды - ЦСКА и "Зенит", плюс тяжелые выезды в Грозный и Ростов. Эти 4 тура были архисложными. А теперь будут игры с прямым конкурентами, и тут мы и должны набирать очки. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)