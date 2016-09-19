Дмитрий Аленичев: "Уверен: Дзагоеву стоит уехать на Запад"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву стоит уехат в Европу на несколько лет. Специалист также отметил игру новичка красно-белых Фернанду.

– Существует мнение, что в общении с руководством клуба Аленичев не стоял на своем, не отстаивал до конца свою позицию. По трансферным вопросам, например. Это действительно так? - вопрос Аленичеву.

– Зимой не получилось решить определенные вопросы. Скажу откровенно, это я просил руководство подписать Рому Зобнина. И Андрея Ещенко еще в декабре хотел взять – тогда не настоял. Летом было пожелание приобрести трех игроков хорошего класса: центральных защитника и хавбека, и футболиста в группу атаки. Полузащитника взяли – Фернанду. На мой взгляд, это исполнитель очень высокого уровня. Переговоры шли тяжело, но я уговорил Леонида Арнольдовича купить бразильца. Хотя цена вопроса высокая. На эту позицию рассматривали трех кандидатов, но я настаивал именно на Фернанду.

И статистика свидетельствует, что сейчас он лучший человек в РФПЛ на своей позиции – по количеству и качеству передач с ним поспорить может разве что Алан Дзагоев. Кстати, мне кажется, Алану надо отправляться на Запад, пробовать свои силы там. Понимаю, что на меня сейчас начнут ругаться – мол, зачем с советами лезешь, но уверен: Дзагоеву стоит уехать. Годика на три. Там совсем другой уровень. А у нас пока только молодежь за границу едет. А, возвращаясь к Фернанду, спасибо Леониду Арнольдовичу, что согласился взять его. (Вячеслав КОРОТКИН)

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