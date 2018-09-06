Дмитрий Аленичев: "Уход Промеса - потеря для чемпионата. Он был одним из лучших легионеров в истории РПЛ"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал переход вингера Квинси Промеса из "Спартака" в "Севилью". 26-летний голландец уже успел дебютировать за новый клуб.

- Это потеря для красно-белых и всего чемпионата. Куинси - один из лучших легионеров в истории РПЛ наряду с Халком, Акселем Витселем, Вагнером, - цитирует "РИА Новости" Промеса. - С одной стороны, жалко, что наш чемпионат лишился яркого футболиста и бомбардира. С другой, он оказался в Испании, где проповедуется зрелищный футбол, который подходит для Промеса. Для него переход будет на пользу, там он сможет демонстрировать свой высокий класс.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил продажу Промеса.

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