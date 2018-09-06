11:37 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Уход Промеса - потеря для чемпионата. Он был одним из лучших легионеров в истории РПЛ"

Обсудить
0

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал переход вингера Квинси Промеса из "Спартака" в "Севилью". 26-летний голландец уже успел дебютировать за новый клуб. 

- Это потеря для красно-белых и всего чемпионата. Куинси - один из лучших легионеров в истории РПЛ наряду с Халком, Акселем Витселем, Вагнером, - цитирует "РИА Новости" Промеса. - С одной стороны, жалко, что наш чемпионат лишился яркого футболиста и бомбардира. С другой, он оказался в Испании, где проповедуется зрелищный футбол, который подходит для Промеса. Для него переход будет на пользу, там он сможет демонстрировать свой высокий класс.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил продажу Промеса. 

О потерях "Спартака" без истерик. Что делать Каррере?

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180906/1141287512.html

Обсудить
0
Материалы других СМИ