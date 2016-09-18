Дмитрий Аленичев: "У Паршивлюка и Граната сложились непростые отношения с коллективом"

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" объяснил, почему он вывел из состава защитников Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, которые впоследствии покинули клуб. По словам Аленичева, уровень этих футболистов не соответствует красно-белому клубу.

– Отстранение от работы с основной Паршивлюка и Граната – ваша инициатива?

– Да. Сергей перенес две тяжелейшие травмы и не смог вернуться на свой прежний уровень. Ему было тяжело психологически, я его понимаю. Злился на меня: "Почему не ставите?". Я ему объяснил, что необходимо добирать форму. Гранат тоже выглядел неубедительно. А последней каплей стала встреча в Санкт-Петербурге: нас разгромили 2:5, оборона полностью провалила второй тайм, а Паршивлюк с Гранатом стали одними из главных виновников случившегося. После той игры мы кардинально поменяли защиту – и "Спартак", сделав дома ничью с "Мордовией" – 2:2, выдал четыре матча подряд на ноль. Плюс у ребят сложились непростые отношения с коллективом. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.