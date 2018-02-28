01:15 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Аленичев: "У Дзюбы будет запредельная мотивация в "Арсенале"


Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Артем Дзюба должен быть в тульском "Арсенале" на ведущих ролях. По его словам, у форварда будет запредельная мотивация.

Роберто Манчини избавился от Шатова и Дзюбы. Ждете от нападающего подвигов в Туле?

– Раз тренер принял решение отпустить двух игроков уровня сборной России, значит, на то были причины. Но в любом случае, игрок такого класса как Дзюба должен быть в "Арсенале" на ведущих ролях. Мотивация у него сейчас запредельная, ведь нужно снова заслужить вызов в сборную.

– В прошлом году вы говорили, что Дзюбе следует до последнего бороться за место в составе "Зенита". Сейчас он сделал шаг назад?

– Лишь на первый взгляд. А итог может получиться совсем обратным. И я желаю Артему, чтобы после каждого домашнего матча ему аплодировал полный тульский стадион. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева

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