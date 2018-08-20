Дмитрий Аленичев: "Такой крупный счет не отражает сути игры"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после разгрома в матче 4-го тура РПЛ против "Ростова" (0:4) отметил, что не считает крупный счет реальным отражением соотношения сил.

- Конечно, неприятно проигрывать крупно, - сказал Аленичев. - Мы неплохо провели первый тайм, особенно его первую половину, имели два хороших момента, но не реализовали их. В итоге пропустили две нелепых атаки, получили с них два гола. Игроки были ошарашены. Считаю что такой крупный счет не отражает сути игры. У нас было 3-4 стопроцентных момента. Но в футболе бывает что у одних все залетает, у других ничего. Неприятно, но надо уже думать о следующих играх, которые мы играем дома.

- Вы наверняка знали, что "Ростов" силен в быстрых атаках. Почему не удалось их сдержать?

- Конечно, знали и смотрели их матчи. Это одна из самых сильных сторон "Ростова". Но была ошибка у штрафной соперника и они в быстрой атаке этим воспользовались. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)