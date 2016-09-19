Дмитрий Аленичев: "Спартак" – это пока моя команда"

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" объяснил, почему он спокойно ведет себя на скамейке запасных во время матча. По словам специалиста, он не видит смысла в беге у кромки поля.

– Какое впечатление у вас сложилось о Каррере, как о тренере? Квалифицированный, но узкой направленности специалист? Или способен на большее?

– Некоторые считают, что, например, бывший вратарь должен заниматься только вратарями. Тем не менее, Станислав Саламович (Черчесов. – Прим. В.К.) взял сейчас на себя огромную ответственность, возглавив национальную команду. Молодец! Желаю, чтобы сборная при нем сверкала. И все же специфика есть.

Центральному полузащитнику, наверное, проще. Как говорил Олег Иванович Романцев, ты же видишь на поле все, что происходит: и спереди, и сзади, и по сторонам. Массимо же может защитникам что-то подсказать. Но атака – отдельная тема. Чтобы в нее погрузиться, нужно время. Впрочем, он работал с Конте, а это – громадный опыт. Массимо сам мне говорил: "Ты же знаешь, Дмитрий, мы итальянцы, помешаны на тактике".

Помню, когда играл в "Роме" у Фабио Капелло, нас на занятиях по полю за руки водили. Я психовал, все время молил перед тренировкой: только бы не тактическая! Это, безусловно, полезно, но для футболистов неинтересно.

– Сейчас среди болельщиков идут жаркие споры: одни считают, что "Спартак" – по-прежнему команда Аленичева, который подводил ее к сезону, закладывал физический фундамент. Другие полагают, что это уже продукт работы Карреры. Что думаете по этому поводу?

– Команда туров десять играет так, как ее готовили. Поэтому пока, считаю, она держится на том фундаменте, который заложил наш штаб.

– Уже после вашего ухода футболисты "Спартака" в общении с прессой говорили, что теперь, с одной стороны, у них много тактических занятий, с другой, Каррера – прекрасный мотиватор. Однако не верится, что вы не уделяли этим двум аспектам внимание. Или все-таки где-то недорабатывали?

– Потому что мягкий? Матом, вот, на футболистов не ругаюсь. Нет, бегать вдоль бровки – это не мое. Главное – донести футболистам еще в раздевалке, что ты от них хочешь. Если что-то не получается, можно подойти к полю и подсказать. Но не допекать. Сейчас же пошла мода на тренеров, которые "вспахивают фланг" и как бы живут с коллективом. Но это показуха. Разве Венгер так поступает? Или Анчелотти?

– Но есть и пример ван Гала, который и беснуется, и результат дает…

– Каждый ведет себя так, как считает нужным. В последнее время и я стал "пихать". Но в целом стараюсь быть спокойнее. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.