Дмитрий Аленичев: "Счет справедлив"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвел итоги гостевого матча 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0), отметив, что у соперника очень сыгранная оборона.

- То, что не пропустили, конечно, порадовало, – сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Мы играли против очень хорошей команды, которая играет очень агрессивно дома и располагает в атаке очень квалифицированными футболистами. То, что не забили сами, огорчило. Но я понимаю, что соперник давно играет в таком сочетании в обороне, она играет очень организованно и дисциплинированно. Они это в очередной раз сегодня продемонстрировали. Конечно, взломать такую оборону было крайне сложно. Я считаю, что счет справедлив.