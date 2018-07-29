Дмитрий Аленичев: "С ЦСКА моделировали игру с "Зенитом"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команды находятся в равных условия, а он не сомневается в своих подопечных.

– Последнее время все говорят о синтетике, – отметил Аленичев в интервью канала "Матч-Премьер". – Но не только в Тюмени она. Также в Уфе играют на синтетике, в Екатеринбурге. Не надо зацикливаться на этом.

Играть с "Зенитом" мы были готовы изначально. Потому что обычно команде, которая только выходит в премьер-лигу, в первом туре играет с одним из фаворитов. В этом нет проблем, я уверен в своих ребятах.

– Сегодня в стартовом составе сразу 9 новичков. Не будет проблем со взаимопониманием и сыгранностью?

– Конечно, есть некоторые проблемы в связи с этим. Но и у "Зенита" есть проблема в этом отношении. Сборники только недавно вернулись в команду. Думаю, мы находимся в равных условиях. Недавно мы провели контрольную встречу против ЦСКА, где новички показывали неплохое взаимодействие. Надеюсь, сегодня будет то же самое.

– В игре с ЦСКА вы моделировали матч с "Зенитом"?

– Ну да, мы действительно моделировали. Схема и состав сегодня на 90 процентов такой же, как в игре с ЦСКА.