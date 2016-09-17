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Дмитрий Аленичев: "Руководители "Спартака" хотели итальянского тренера, они его и получили"

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Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Я еще сделаю "Спартак" чемпионом!"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" пожелал новому наставнику красно-белых Массимо Каррере удачи. Также специалист прокомментировал недавнее высказывание капитана московского клуба Дениса Глушакова.

– У Карреры будет поддержка в клубе?

– Думаю, да. Руководители хотели итальянского тренера, они его и получили. Хотя не могу понять, почему нужен именно итальянский подход. Как получится у Массимо – не знаю, но желаю ему удачи.

Глушаков недавно заявил в интервью "СЭ": "Спартак" играет с душой. Давно такого не было". Но не верю, что при Аленичеве красно-белые выходили на поле без души.

– Каждый имеет право высказывать свое мнение. Кого-то я не устраивал, наверное. Но у тренера есть свое видение игры, требования, которым должны подчиняться все. (Вячеслав КОРОТКИН)

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