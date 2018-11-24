Дмитрий Аленичев: "Разговор с руководством состоится на следующей неделе"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы над "Динамо" в матче 15-го тура РПЛ (2:1) отметил, что поговорил в перерыве со своими игроками на повышенных тонах, и это позволило его футболистам раскрепоститься.

- Мы очень хорошо начали игру, забили быстрый мяч. Планировали играть агрессивно, прессинговать, и это удавалось. Но после гола отошли от плана, и мяч перестал держаться. Прижались к своим воротам, возникло напряжение, но до голевых моментов дело не доводили. В перерыве пришлось поговорить с ребятами на повышенных тонах, чтобы они не боялись и поймали свою игру. Нам это удалось. Мы пропустили с пенальти, но ребята играли так, как планировали. Этот гол, который мы забили со штрафного, заслуга самоотдачи команды. Несмотря на трудности у соперника, у которого были травмированные футболисты, мы заслуженно победили.

- Ваша установка перед матчем была эмоциональной и что вы говорили?

- Эмоциональной она не была. В перерыве сказал, чтобы мы раскрепостились, говорил на повышенных тонах, напомнив об установке. И ребята раскрепостились.

- Эта победа что-то изменит в ваших отношениях с руководством?

- Мы поговорим с руководством. Хочу послушать их мнение. Они послушают меня. Надо сделать выводы. Этот разговор состоится на следующей неделе. (Елена Григорьевская)

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