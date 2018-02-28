Дмитрий Аленичев: "Про "Спартак" говорю те вещи, которые думаю. Обиды нет"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что всегда говорит правду, критикуя свой бывший клуб "Спартак". По словам наставника, он не держит обиды после своего ухода.

– После ухода из "Спартака" вы уже несколько раз высказывались о команде достаточно резко. И у болельщиков это с каждым разом вызывает все больше раздражения. Вы следите за реакцией на свои высказывания? Она вас не тревожит?

– Я просто привык не прятать ничего за спиной. Говорю те вещи, которые думаю. Я же никого не оскорбляю. Просто высказываю свое мнение. Кому-то оно не нравится. А кому-то наоборот. Пусть каждый реагирует по-своему. Отношусь к этому спокойно.

– Есть мнение, что в вас сидит обида.

– Я просто говорю правду. Иногда она горькая.

– То есть это не обида, а любовь?

– Ну конечно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева