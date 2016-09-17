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Дмитрий Аленичев: "После поражения от АЕК сказал, что надо было выкладываться по полной"

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Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Я еще сделаю "Спартак" чемпионом!"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал поражении от АЕК в отборочном турнире Лиги Европы и своем увольнении из московского клуба.

– Что вы сказали футболистам в раздевалке после рокового поражения от АЕК?

– Что более слабого соперника нельзя обыграть только на голом классе. Недопустимо выходить на поле с подобными мыслями! Нужно всегда проявлять характер, независимо от того, кто напротив тебя – коллектив первой или второй лиги в Кубке, или АЕК. Открыто сказал ребятам, что необходимо было выкладываться по полной.

– Не возникло тогда ощущения, что это ваш последний разговор с командой?

– Да, понимал, что это, возможно, так: в какой-то степени прощался. Потому и пожелал игрокам всегда проявлять силу воли, никогда не относиться к сопернику с пренебрежением.

– Что происходило дальше?

– На следующий день у нас был выходной. Мне позвонил Сергей Юрьевич Родионов и попросил приехать в клуб. Там услышал, что руководство хочет расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В принципе был готов к такому повороту событий. Не возникло никакого недопонимания, все прошло нормально. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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saiga

После матча он сказал. А до игры что говорил главный тренер Аленичев? В спорте всё определяет Его Величество РЕЗУЛЬТАТ, всё остальное просто говорильня. Игрок и тренер это абсолютно разные профессии и между собой не связанные.

03:49

Вгуге-л

а до игры ты чего им говорил , чтобы не напрягались ?

03:45

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