Дмитрий Аленичев: "После поражения от АЕК сказал, что надо было выкладываться по полной"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал поражении от АЕК в отборочном турнире Лиги Европы и своем увольнении из московского клуба.

– Что вы сказали футболистам в раздевалке после рокового поражения от АЕК?

– Что более слабого соперника нельзя обыграть только на голом классе. Недопустимо выходить на поле с подобными мыслями! Нужно всегда проявлять характер, независимо от того, кто напротив тебя – коллектив первой или второй лиги в Кубке, или АЕК. Открыто сказал ребятам, что необходимо было выкладываться по полной.

– Не возникло тогда ощущения, что это ваш последний разговор с командой?

– Да, понимал, что это, возможно, так: в какой-то степени прощался. Потому и пожелал игрокам всегда проявлять силу воли, никогда не относиться к сопернику с пренебрежением.

– Что происходило дальше?

– На следующий день у нас был выходной. Мне позвонил Сергей Юрьевич Родионов и попросил приехать в клуб. Там услышал, что руководство хочет расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В принципе был готов к такому повороту событий. Не возникло никакого недопонимания, все прошло нормально. (Вячеслав КОРОТКИН)